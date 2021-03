Vieri: «Inter ora divertente! Eriksen, Conte ha ammesso di aver sbagliato»

Vieri, nel corso della diretta su Twitch nel suo canale “BoboTV” con ospite Roberto De Zerbi (vedi il suo intervento), ha detto la sua in merito all’Inter attuale, con Antonio Conte che a detta sua ha ammesso di aver sbagliato su Christian Eriksen.

INTER ATTUALE – Vieri dice la sua riguardo l’Inter e la gestione di Christian Eriksen: «Antonio Conte ha ammesso di avere sbagliato su Christian Eriksen, lui deve giocare! L’Inter per come sta giocando ora, è bellissima da guardare, anche divertente. Romelu Lukaku e Lautaro Martinez in attacco sono fenomenali, in due si completano. Christian Eriksen a centrocampo è bravo a fare le giocate giuste e di prima. Oggi come oggi i nerazzurri sono una squadra che può e merita di vincere il campionato di Serie A, merito in particolare del suo allenatore».