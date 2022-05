Vieri: «Inter, non vincere non sarebbe un fallimento! Il Milan ha dimostrato»

Vieri prova a difendere l’Inter, dopo le accuse da parte di Cassano (vedi articolo). L’ex attaccante, dal suo canale Twitch, elogia il Milan per quanto fatto sino a questo punto della stagione.

ALLA PARI O QUASI – Christian Vieri, alla Bobo TV, valuta le prime quattro della Serie A: «Federico Chiesa, Paulo Dybala, Dusan Vlahovic e Alvaro Morata, nessuno ha un attacco come questo in Italia. Chi è più forte? Io metto la Juventus appena sopra l’Inter, poi Napoli e Milan. Un fallimento se i nerazzurri non dovessero vincere? No, perché il Milan ha dimostrato di essere come l’Inter. Lasciamo stare che uno può dire che è molto più forte l’Inter del Milan, ma in trentacinque partite è primo: vuol dire che è forte forte forte. Poi non ha i giocatori, ma non fai trentacinque partite tutto l’anno primo: alla fine ci vuole carattere e ce l’ha».