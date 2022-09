Vieri: «L’Inter non può essere questa, mi aspetto molto di più. Male male!»

Christian Vieri critico nei confronti dell’Inter dopo il terzo KO stagionale, questa volta sul campo dell’Udinese. La squadra di Inzaghi fatica ad esprimersi. Le sue parole alla Bobo Tv

NON È UNA SQUADRA − Vieri duro nei confronti della squadra di Inzaghi: «L’Inter non è in grandissima condizione fisica ma è dall’inizio dell’anno. Hanno vinto alcune partite perché come singoli sono più forti ma a livello di squadra male. Hanno preso nove gol in tre trasferte, l’Inter non può essere questa. È una super squadra che non gioca bene, fa fatica. Per me avendo giocatori forti, non può essere così. È molto sotto a livello di come dovrebbe giocare. Lo scorso anno l’Inter ha fatto un grande calcio, sono quasi gli stessi e mi aspetto molto di più. Non mi posso aspettare queste sconfitte».