Vieri: «Inter non la più forte. Arnautovic deve fare almeno 15 gol»

L’Inter ha vinto e convinto contro il Monza alla prima giornata, ma il mercato non ha portato solo sicurezze. Christian Vieri ha dubbi su un reparto e lo rivela alla BoboTV.

DUBBI – Christian Vieri ha qualche dubbio: «L’Inter per me non è la più forte del campionato. Sono andati via Dzeko e Lukaku, il problema è solo lì davanti. Dzeko è bravo a far giocare bene la squadra e fa gol, Lukaku quando sta bene segna e lo ha dimostrato alla fine. Non ci sono più questi due per Thuram e Arnautovic. Sono curioso di vederli, Arnautovic viene dal Bologna e la differenza sarà pesante a San Siro. Sei obbligato a fare 15-20 gol quest’anno, l’Inter ha bisogno di quel giocatore lì».