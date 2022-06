Vieri: «Inter, niente Scudetto per una gara. Lautaro Martinez non si vende»

Vieri, raggiunto dai microfoni di Sport Mediaset – durante un evento targato Mc Fit in occasione della Bobo Summer Cup – è ritornato sul campionato con il duello tra Inter e Milan. Poi qualche considerazione su Lautaro Martinez, leader offensivo della squadra di Inzaghi

COSE DA CAMPIONATO − Vieri giudica la stagione dell’Inter parlando anche di Lautaro Martinez: «L’Inter come squadra è più forte del Milan, i nerazzurri hanno sbagliato una partita a Bologna. Ha vinto la Supercoppa italiana, ha giocato in Champions League contro il Liverpool e ha vinto la Coppa Italia. Lautaro Martinez in questo momento è indispensabile. Non ci penso proprio a venderlo anche perché bisogna trovare un sostituto all’altezza. Se poi è una questione economica è un discorso diverso».