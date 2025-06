Vieri: «Inter, nessun ciclo nuovo! Chivu ha le sue idee»

Bobo Vieri, ex attaccante dell’Inter, intervenuto in collegamento con Sky Sport, ha parlato dell’arrivo di Cristian Chivu sulla panchina dei nerazzurri.

CICLO – L’ex attaccante dell’Inter, Bobo Vieri, nel corso di una lunga chiacchierata su Sky Sport, ha parlato anche dell’arrivo di Chivu sulla panchina dell’Inter e sulle aspettative per la prossima stagione. Queste le sue parole: «Non credo cambi ciclo o ciclo nuovo, c’è un allenatore nuovo però i giocatori più o meno sono gli stessi. Con Inzaghi hanno fatto quattro anni molto belli e importanti, anche due finali di champions in tre anni sono tanta roba. Poi lascia stare che le hai perse, però è tanta roba andare in finale due volte. Ora hanno cambiato allenatore, c’è Chivu che è un tecnico giovane, avrà le sue idee. Bisogna dargli un po’ di tempo, Però settimana scorsa l’Inter ha giocato una bella partita, restano forti. Mi aspetto un bel campionato da agosto, una grande annata anche in Champions perché la squadra è super forte».