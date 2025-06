Vieri: «Inter, il mix giovani ed esperti fa molto bene»

Intervistato da Sky Sport, Bobo Vieri ha parlato anche della scelta dell’Inter di puntare su alcuni giovani in ruoli chiave come l’attacco.

ATTACCO – Bobo Vieri, ex attaccante dell’Inter e della Nazionale italiana, nel corso della sua lunga intervista a Sky Sport, ha parlato anche del mercato dell’Inter che in attacco ha deciso di puntare sui giovani. Queste le sue parole: «Vanno a prendere i giovani, ci vuol un bel mix tra gioventù ed esperienza. Come ho detto questa squadra è super, i dirigenti sono molto bravi a scegliere i giocatori. Quindi mi aspetto una buona stagione. Sono giovani, hanno tanta fame, voglia di fare. Si alleneranno con Thuram e Lautaro Martinez i due attaccanti. Questo è importantissimo, impareranno tanto. Un mix con esperienza è positiva».