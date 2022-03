Vieri: «Inter, Liverpool sarà un test. OK se perdi ma bisogna giocarsela»

Vieri, in collegamento sulla sua Bobo TV, ha commentato il grande match di questa sera tra Liverpool e Inter. Secondo l’ex attaccante, i nerazzurri non dovranno avere timore. Serve giocare a testa alta.

TEST − Christian Vieri esprime il suo pensiero sul match vinto venerdì e sulla gara di Anfield: «Grande partita dell’Inter contro la Salernitana, si vedeva che avrebbe vinto facile. Ci volevano i tre gol di Lautaro Martinez, buonissima partita di qualità e intensità. A Liverpool sarà un bel test. Anche se poi escono, non vuol dire niente. Vai giocare contro un Liverpool devastante, indipendentemente da come andrà, sarà un bel bagaglio di esperienza. L’Inter starà li a lottare per lo scudetto, fino alla fine».

BATTAGLIA − Vieri è convinto sul match di Champions League: «Il calcio è stranissimo, tutto può succedere. Se vai a Liverpool, devi giocarla. Lì ci sarà una bolgia, sono partite di adrenalina, delle battaglie, è bello giocare queste partite qua. Il trio in attacco è devastante, anche se perdi va bene ma bisogna andare a giocare. Altrimenti diventa inutile andare a fare la Champions League».