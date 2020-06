Vieri: “Inter? Lì devi vincere! Se sbagli troppo, San Siro ti sfonda di fischi”

Vieri ha parlato dell’ambiente in casa Inter e delle pressioni vissute da calciatore, durante la sua permanenza a Milano e a Roma. Di seguito le dichiarazioni dell’ex attaccante su San Siro in una diretta Instagram organizzata questa sera sul suo profilo

PIAZZE DIFFICILI – Christian Vieri parla della pressione vissuta nei top club in carriera: «Più pressione a Roma o a Milano? Dappertutto. Quegli anni la Lazio era uno squadrone, quindi c’era pressione. Giocavamo per lo Scudetto, la Coppa… C’era pressione. Con le maglie di Inter e Milan devi vincere: hanno sempre giocato per vincere, quindi la pressione c’è sempre. Poi a San Siro, non puoi fare troppi errori se no ti sfondano di fischi. Devi sbagliare poco. Triplete? Sneijder, Maicon, Milito… Sono stati devastanti. Assist? Recoba all’Inter mi ha fatto tantissimi assist. Come mi muovevo, mi dava la palla. Lì per lì non ci fai caso, ci ho pensato dopo. Mi ha fatto fare il 60-70% di gol all’Inter».