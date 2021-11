Vieri: «L’Inter ha una grande panchina! Calhanoglu? Non ha fatto male»

Vieri era a vedere Inter-Udinese domenica mattina al Meazza e, in attesa del derby, ritiene che la panchina sia cruciale per i nerazzurri. L’ex attaccante, sul suo account Twitch durante Bobo TV, parla anche di Calhanoglu dopo le tante critiche.

PROMOSSA – La valutazione di Christian Vieri dopo l’Udinese è positiva: «L’Inter bene bene domenica. Non c’è partita: sono forti, possono fare gol subito o dopo mezz’ora-un’ora. Se è 0-0 e mancano trentacinque minuti ci sono Alexis Sanchez, Lautaro Martinez e Arturo Vidal che si scaldano. Pensavamo che, se fossero entrati, avrebbero fatto gol subito. È una grande panchina, sono forti: è una grande squadra. Con l’Udinese poteva chiuderla al primo tempo, invece l’ha fatto nel secondo tempo. Nicolò Barella ha qualità, non ha sbagliato niente. Hakan Calhanoglu nella partita con l’Udinese non ha fatto male».