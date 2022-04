Vieri: «L’Inter ha asfaltato il Verona, poteva finire 6-0! Si è ripresa il primato»

Vieri si dice positivamente sorpreso dalla reazione nerazzurra negli ultimi 90′ a San Siro. L’ex attaccante dell’Inter, dopo aver introdotto il tema in diretta su Twitch a “Calcio con la F” sulla sua Bobo TV, promuove la prestazione contro il Verona in ottica Scudetto

PROVA DI FORZA – Il tema nerazzurro lo introduce e lo chiude Christian “Bobo” Vieri, senza grossi dettagli: «Sull’Inter c’è poco da dire perché siamo tutti d’accordo. Tra due domenica ha la Roma, chissà. Comunque in Serie A ogni settimana succede qualcosa e cambia tutto. È divertente questo campionato. Con l’Hellas Verona non c’è stata partita. L’Inter poteva fare cinque-sei gol. Ha dimostrato di esserci. E ha portato a casa altri tre punti importantissimi dopo quelli in casa della Juventus. Li hanno asfaltati dal primo all’ultimo! L’Inter è lì, si è ripresa il primato ormai, con la partita da recuperare (si riferiscea a Bologna-Inter, ndr – vedi articolo). Pensavo contro il Verona facesse più fatica perché non stava bene, invece ha proprio dominato con lo stadio pieno. C’era una bolgia a San Siro!». Questo il pensiero di Vieri sulla squadra nerazzurra e in particolare sulla Serie A, che non convince del tutto l’amico Antonio Cassano (vedi dichiarazioni).