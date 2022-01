Vieri: «Inter, gol al 90′ dà una legnata a chi sta dietro. Difficile con 5.000»

Da Bobo TV sul suo canale Twitch, Vieri analizza Inter-Venezia avendola vista dal vivo al Meazza sabato pomeriggio. L’ex numero 32 elogia Dzeko per il gol e l’importanza del suo colpo allo scadere.

TRE PUNTI CHE VALGONO – Christian Vieri parla di Inter-Venezia: «Grandissima vittoria, tre punti. Prendiamoci i tre punti, il resto non bene: ostica, difficile. Il Venezia è andato in vantaggio, non è stata una partita con le altre dell’Inter. Dico la verità: con cinquemila persone è difficile giocare, ci fossero stati i quarantamila di sempre vinceva facile. Non li ho visti bene mentalmente, scarichi: sai quelle partite dove sbagli i passaggi. Poi è arrivato Edin Dzeko al 90′, importante perché c’era Milan-Juventus e potevano acchiappare un po’ di punti. Invece hanno vinto al 90′ e dato una bella legnata alle squadre dietro, facendo capire che anche se non giocano una buona partita possono vincere lo stesso. Hanno preso tre punti importanti, perché il Venezia era tosto e hanno sofferto, facendo fatica per fare il secondo gol».