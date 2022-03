Vieri: «Inter forte ma perde perché tutti stanchi, giocatori impiccati! Dybala…»

Vieri analizza il momento negativo nerazzurro dal punto di vista principalmente atletico-fisico. L’ex attaccante dell’Inter, intervenuto nel corso di “Calcio con la F” sul suo canale Bobo TV in diretta su Twitch, critica velatamente la scelta tecnica di non far uso del turnover. E boccia l’eventuale colpo Dybala

STANCHEZZA CHE PESA – Alla domanda dell’amico Antonio Cassano (vedi dichiarazioni) – per sapere se Paulo Dybala serve all’Inter – Christian “Bobo” Vieri risponde in maniera secca: «No». Poi Vieri analizza l’Inter attuale: «Io gioco con Alexis Sanchez e Joaquin Correa. Siccome sono tutti stanchi, perdono punti perché sette-otto giocatori sono stanchi tutti insieme, non solo uno-due. Con uno-due la squadra te la portano avanti gli altri, così devi cambiare. Hai la rosa fortissima. Correa sta bene, buttalo dentro! Anche Robin Gosens deve giocare. Se Edin Dzeko e Lautaro Martinez riposano una partita o due, che succede? Niente! Metti Federico Dimarco, Arturo Vidal e gli altri. Devi farli giocare, se no gli altri li trovi sempre impiccati giocando ogni tre giorni. L’Inter a Liverpool ha vinto una partita stroncandosi in due, facendo molta fatica a livello fisico e mentale. Fai giocare anche Roberto Gagliardini se tutti gli altri sono stanchi. Deve farli riposare un po’, così ti salvi. Ci sono i giocatori, bisogna metterli! Da inizio stagione diciamo che l’Inter ha un grande panchina. La stessa squadra non può vincere lo scudetto, c’è bisogno del gruppo. Se no non ha senso pagare Correa 30 milioni se non gioca mai titolare. E non significa che gli altri non sono bravi. Per vincere lo scudetto devi cambiare di più. Che c’è di male a mettere Dzeko a 30′ dalla fine? Niente!». Questo il pensiero di Vieri sull’Inter odierna.