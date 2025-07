Vieri: «Inter, ferita ancora da rimarginare ma resta la più forte!»

L’ex nerazzurro Christian Vieri esprime un parere sull’Inter in vista dell’inizio del prossimo campionato. Dal tragico finale di stagione all’esperienza al Mondiale per Club, fino ai problemi emersi negli ultimi giorni.

FAVORITA – Christian Vieri, intercettato da Radio Sportiva, esordisce: «Chi vince il prossimo scudetto? Io dico sempre che l’Inter, secondo me, ha la rosa più forte, anche oggi. Però bisogna capire chi va, chi viene, chi rimane. Anche se il Napoli ha vinto lo scudetto, e ha dimostrato di essere più costante, metto sempre l’Inter prima. Vediamo cosa succederà nel prossimo mesetto sul fronte mercato».

Dalla finale di Champions League al Mondiale per Club: il punto di Vieri sull’Inter

FERITA APERTA – Su quanto accaduto dopo l’eliminazione al Mondiale per Club, Christian Vieri dichiara: «I problemi dell’Inter? Penso sia stato aver perso la finale così, quindi c’è tanta tristezza e amarezza. Dopo aver perso una finale così ce ne vuole affinché la ferita si rimargini, poi c’è stato subito il Mondiale per Club. Hanno fatto qualche partita buona, qualcuno meno buona. Adesso vanno tutti in vacanza, riposano una ventina di giorni, un po’ di Mojito, di Caipiroska… (ride, ndr)».

PUNTI DI FORZA – Christian Vieri, poi, esprime un parere generale sul Mondiale per Club: «I calciatori durante l’anno fanno tante partite, però questo Mondiale per Club è spettacolare. C’è una volta ogni quattro anni, quindi i premi sono devastanti e ti vede anche tutto il mondo. La cosa bella, poi, è che ci sono delle squadre che non giocherebbero mai contro, invece questo torneo ti dà anche quest’opportunità».