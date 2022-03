Vieri: «L’Inter è favorita per vincere lo scudetto. Vi spiego anche il perché»

Durante il live dentro il canale ufficiale della Serie A su You Tube per celebrare gli 8 milioni di iscritti, è stato ospite anche Christian Vieri. L’ex bomber nerazzurro vede l’Inter favorita per vincere il campionato. Di seguito la sua spiegazione

LAVORO − Vieri ritiene i nerazzurri favoriti per un motivo: «Scudetto? Dico l’Inter perché è il terzo anno che lavorano insieme. Hanno creato la base con i due anni di Antonio Conte, lo scorso anno lo hanno vinto a gennaio praticamente il titolo. Lavorano insieme da più anni, sono compatti e quindi per questo dico che siano i favoriti per lo scudetto. Il Milan non molla mai ma i campionati si vincono con le piccole».