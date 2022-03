Vieri: «Inter favorita ma Juventus non ha pressioni! VAR? Mai vista questa roba»

Vieri resta dell’idea che l’Inter sia la candidata numero uno per la vittoria dello scudetto ma invita tutti a preoccuparsi della Juventus. L’ex attaccante nerazzurro, nel corso di “Calcio con la F” sul suo canale Twitch Bobo TV, segue anche la polemica arbitrale su Torino-Inter

OCCHIO ALLA JUVENTUS – L’opinione di Christian “Bobo” Vieri sulla lotta tricolore è piuttosto centrata: «Io la penso in un modo. A questo punto Inter, Milan e Napoli hanno più pressioni: non possono più sbagliare! L’unica a non avere pressioni è la Juventus, che al più arriverà quarta. Per questo può vincere le ultime nove partite. Poi magari ne sbaglierà qualcuna, ma la Juventus arriverà quarta con la sigaretta in bocca. L’Inter contro la Fiorentina deve vincere per forza. Idem le altre, sempre! Sono d’accordo con il considerare ancora l’Inter la favorita».

ERRORE MAI VISTO – Messa da parte la lotta scudetto, Vieri introduce l’argomento su cui l’amico Antonio Cassano (vedi dichiarazioni, ndr) polemizza maggiormente: «Vogliamo parlare del VAR di Torino-Inter? Il VAR a me piace, quando c’è un dubbio. Ma in quell’episodio (l’intervento di Andrea Ranocchia su Andrea Belotti in area di rigore, ndr) non viene proprio toccata la palla. E ci devono spiegare cosa hanno visto e deciso, altrimenti la gente non capisce un ca**o di quello che è successo! Dobbiamo sentire per capire perché un rigore non viene dato, che sia a favore o contro l’Inter o un’altra squadra. Non ho mai vista una roba del genere da quando c’è il VAR». Questo il pensiero di Vieri dopo l’episodio arbitrale dell’ultima partita nerazzurra in Serie A.