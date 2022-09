Vieri: «L’Inter dov’è? Col Bayern Monaco sembrava non volesse attaccare»

Christian Vieri, alla Bobo Tv, si è scagliato contro l’Inter e la prova deludente in Champions League col Bayern Monaco. L’ex attaccante si interroga sulla personalità della squadra di Inzaghi

NERAZZURRI DELUDENTI − Vieri rammaricato per la prova dei nerazzurri contro il Bayern Monaco: «Ho visto un grande Bayern Monaco, squadra che gioca a tutto campo con giocatori fenomenali. L’Inter nella sua metà campo, i tedeschi fanno sempre la partita. Altra categoria. Coman, Sané e Mané non li prendi mai, squadra incredibile. Mi aspettavo molto di più, hanno creato poco. Troppo timorosi e lenti. Spenti anche a livello fisico e il pubblico non è riuscito mai ad entrare in partita con qualche fiammata. L’Inter non è questa, è una grande squadra. Deve avere maggior personalità, troppo lenti tutti. Mai stata partita. Sembrava che non volesse attaccare».