Vieri: «Inter, dopo batoste con Spalletti e Conte ora è pronta per gli ottavi!»

L’Inter, dopo anni difficili e dure eliminazioni in Champions League, è riuscita finalmente ad accedere agli ottavi di finale. L’ex attaccante nerazzurro Vieri, durante la Bobo TV su Twitch, ha commentato il cammino della squadra di Inzaghi in Europa.

CAMPAGNA EUROPEA – Christian Vieri sottolinea l’importanza dell’esperienza nel cammino dell’Inter in Champions League: «L’Inter è uscita per anni, ma è dura andare a vincere quando non sei pronto, quando sono sei o sette anni che non fai la Champions League. Non è così facile, non è automatico. Ci vuole un percorso, devi costruire la squadra. Batoste con Luciano Spalletti, poi con Antonio Conte. Poi quest’anno vedi come gioca, com’è pronta per andare agli ottavi. Può succedere di tutto».