Vieri: “Inter, dieci in pagella! Conte devastante, ma bravo anche Spalletti”

Christian Vieri, ex calciatore di Inter, Juventus e Lazio, ha rilasciato una lunga intervista tra le pagine de “La Gazzetta dello Sport”. La rosea ha provato a far chiarezza sulla lotta scudetto tra queste pretendenti, interrogando l’ex centravanti su diverse tematiche che le caratterizzano: la presenza di leader, i tecnici e la struttura societaria. Antonio Conte fattore importante, ma questa Inter poggia anche sul lavoro di Luciano Spalletti

PIÙ VICINI – Per Christian Vieri non ci sono dubbi, e quello che si appresta ad entrare nel vivo è “il campionato più bello degli ultimi 10-15 anni, ci sarà lotta fino all’ultima giornata“. Le difficoltà della Juventus di Maurizio Sarri sono state sfruttate da una Lazio entusiasmante e da un’Inter finalmente arrivata a compimento del proprio percorso: “È un progetto solido (quello nerazzurro). Se pensiamo al gap maturato fino alla scorsa estate… Non era facile colmare quella distanza, oggi secondo me è invece lì, con la Juventus, sotto molti punti di vista. Fenomenali Antonio Conte e Giuseppe Marotta, un bravo anche a Luciano Spalletti che aveva riportato il club nell’Europa che conta. Sì, assegno un bel “dieci” in pagella all’Inter: in campo e fuori, è sempre più vicina alle grandi corazzate internazionali. Marotta, in particolare, è un dirigente super, d’altronde era il mio direttore al Ravenna (ride, ndr)”.

SIMBOLI – Ognuna di queste tre compagini ha il suo leader tecnico e carismatico. La Juventus ha Cristiano Ronaldo, la Lazio può contare sugli strappi di Ciro Immobile, mentre l’Inter ha trovato il suo gigante buono: Romelu Lukaku: “E’ il centravanti puro: devastante, forza fisica fuori dal comune e un piede sinistro morbido nonostante la stazza. Lotta, tiene palla, si fa sempre trovare dal compagno in difficoltà, fa salire la squadra. Ha raggiunto una forma fisica perfetta grazie a Conte. Antonio lo ha asciugato, lo ha portato al top. Romelu è già a quota 17 gol in campionato, roba da fenomeni per uno straniero al primo anno in Serie A. Ce ne sono pochissimi così in giro per il mondo. La coppia Lukaku-Lautaro garantisce all’Inter presente e futuro: è fra le prime tre-quattro coppie del mondo, e per età e prospettive solo il Paris Saint Germain può competere grazie a Mbappé, Neymar o Icardi“.

STIMOLI – Ovviamente anche l’impatto di Antonio Conte, sul pianeta nerazzurro, non ha lasciato indifferente Vieri: “È devastante, ha tutto: preparazione, motivazioni, carisma, cattiveria. Alza il livello di competitività in qualsiasi gruppo. E’ l’allenatore che impatta più velocemente anche a livello di risultati. Ci mette due settimane a cambiare in meglio una squadra”. E il capitolo Christian Eriksen? Cosa significa per l’Inter?: “Semplice, l’Inter vuole vincere subito: a gennaio sono arrivati pure Moses e Young. Con Eriksen si costruisce oltretutto per il futuro. E’ un grande giocatore, qualità pura, può ricoprire tuttiiruoli dalla metà campo in avanti, e il fatto che abbia scelto i nerazzurri è la conferma di una concreta risalita internazionale anche a livello di immagine del club di Zhang. Il danese deve ambientarsi, deve iniziare ad allenarsi come vuole Conte e sono certo che per qualche tempo andrà a letto molto presto la sera (ride, ndr)”.

Fonte: La Gazzetta dello Sport – Mirko Graziano