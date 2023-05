Vieri: «Inter devastante, troppo forte! Lukaku da buttare dentro»

L’esperienza di Vieri da ex attaccante chiama Lukaku titolare per il finale di stagione. Nel suo intervento alla Bobo TV sottolinea poi la grande prestazione dell’Inter, che ha visto domenica allo stadio contro la Lazio (vedi articolo).

STRAPOTERE – Christian Vieri valuta il 3-1 alla Lazio: «Non c’è stata partita, l’Inter è forte forte. Ha subito gol perché Francesco Acerbi è scivolato due-tre volte: tutte le volte che è scivolato ha rischiato di prendere gol. Non riesco a capire come l’Inter abbia potuto perdere undici volte, l’ha detto anche Maurizio Sarri: è un’altra cilindrata. Sono forti, gli undici titolari sono forti e Henrikh Mkhitaryan è in una forma devastante, poi quando si vanno a scaldare ci sono giocatori come Edin Dzeko, Lautaro Martinez e Stefan de Vrij: non c’è partita! Che l’Inter possa perdere undici partite per me è assurdo: è devastante, sono troppo più forti. Non c’è stata praticamente partita, l’Inter sa che se perde punti non va in Champions League. Erano tosti, la Lazio gioca bene e Sarri chapeau».

MOMENTO CHIAVE – Vieri prosegue: «Ora l’Inter sa che è arrivata al dunque, nel senso che non può più perdere punti sennò non arriva in Champions League. Ho visto una grande Inter: sotto 0-1 su un errore, con la Lazio che ha fatto un gran gol con Felipe Anderson, gliene ha fatti tre. Romelu Lukaku lo metterei al 100%, titolare tutte le partite. Dzeko è forte, ma ha trentasette anni. Lukaku va in profondità, è grosso, non lo tieni, ti dà delle spallate e non lo tieni. Non è quello di Antonio Conte, ma sta forte ora e c’è forza: a Lautaro Martinez apre spazi. E fa gol. Ora butterei Lukaku dentro, sia a Verona sia in Champions League: vai a battagliare ed è talmente grosso che i difensori non lo anticipano».