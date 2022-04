Vieri: «Inter, a Bologna dipende da come ti presenti. Convinto di una cosa»

Christian Vieri, durante la sua live sulla Bobo Tv, si è espresso in merito al recupero tra Bologna e Inter di mercoledì. L’ex nerazzurro avvisa i nerazzurri sull’approccio da mettere in campo

FONDAMENTALE − Vieri discute sul recupero di mercoledì: «Bologna-Inter ostacolo? Per questa l’Inter dico no, fa 3 gol a partita. Se si presentano nella maniera giusta, la vincono. Se non ti presenti in maniera giusta ovviamente fai fatica. Ma in questo momento la squadra di Inzaghi va forte ed è in una condizione molto importante. Sono convinto però che se l’Inter vince a Bologna, supera un duro ostacolo. Farebbe un grande passo avanti».