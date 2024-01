Vieri: «L’Inter è bellissima, due straordinari! Ma in finale no favorite»

Vieri ha detto la sua sulla finalissima di Supercoppa italiana tra Napoli e Inter. L’ex attaccante ritiene la squadra di Inzaghi bellissima da vedere.

NO FAVORITI − Christian Vieri, intervistato da Riyad dal Corriere dello Sport, si è espresso così sulla finalissima di Supercoppa: «E ci sono le finali che non hanno favoriti: perché questa Inter qua è bellissima, l’ha dimostrato anche con la Lazio, ma il Napoli ha vinto uno scudetto e ce lo siamo goduti. Certo, è andato via Spalletti, è un’altra cosa: ma io dico 50% a testa».

GRANDI GIOCATORI − Vieri sui campioni in campo: «Perché guai sbilanciarsi su chi segna, si finisce che porta rogna. Ma posso dire che Thuram e Lautaro sono straordinari; che l’Inter diverte e Simone sta facendo un grande lavoro; che Kvara è fantastico e peccato non ci sia Osimhen, tra i più grandi del mondo. Può giocare ovunque, in Premier, in Francia…».