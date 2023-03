Vieri: «Inter andrà in finale di Champions League! Più forte del Benfica»

Bobo Vieri nel corso della diretta su Twitch ha pronosticato addirittura l’Inter in finale di UEFA Champions League dopo aver passato il turno contro Benfica e Napoli.

IN FINALE! – Vieri è sicuro riguardo il percorso dei nerazzurri in Champions League: «Quest’anno abbiamo sei squadre di Serie A ancora in Europa, la Premier League che guadagna 4-5 volte rispetto l’Italia ne ha solamente quattro. La Bundesliga non ha debiti ne hanno solamente due, così come la Liga. Siamo veramente così scarso rispetto gli altri campionati? Sono contento perché come sono messi le nostre italiane abbiamo già vinto. Tutte sono in difficoltà tranne il Napoli. Io la Serie A non la vedo così male. L’Inter è molto più forte del Benfica come rosa, e secondo me va in finale di Champions League, poi batterà anche la vincente di Milan e Napoli».