Vieri sottolinea: «Inter, miracolo le finali in Champions League! Budget pesa»

Christian Vieri ha elogiato Simone Inzaghi per il percorso della sua Inter negli ultimi anni, sottolineando la portata delle due finali raggiunte in Champions League.

IL RAGIONAMENTO – Christian Vieri si è espresso a margine della Milano Football Week su vari temi, compreso quello dell’addio di Simone Inzaghi all’Inter. A proposito dell’esperienza del piacentino in nerazzurro, l’ex attaccante italiano ha voluto esprimere un giudizio positivo, in considerazione di un fattore principale: «Mi dispiace che Simone Inzaghi sia andato a via. Certo, poteva fare qualcosina di più, lo scudetto era alla sua portata quest’anno. L’Inter è una squadra forte, può contare su due giocatori per ruolo: non si raggiungono due finali di Champions in 3 anni per caso».

Vieri sul ‘miracolo’ di Inzaghi all’Inter

LA CONVINZIONE – Vieri ha poi proseguito ponendo l’accento sul grande merito di Inzaghi nelle sue annate all’Inter. Il riferimento è alla campagna europea dei nerazzurri, impreziosita dalle basi da cui si è partiti: «Le finali di Champions voglio sempre giocarle, dato che si tratta di un grande traguardo. Per me l’Inter, raggiungendo due finali in tre anni, ha compiuto un miracolo, soprattutto per il budget che ha a disposizione. L’Inter non spende i soldi di Barcellona, del Real Madrid o del Psg».