Vieri: «Ho visto Inzaghi, ecco cosa mi ha detto su Sassuolo-Inter!»

Vieri svela di aver incontrato Inzaghi e di aver discusso con lui di Sassuolo-Inter. Queste le parole dell’ex attaccante, nel corso di Bobo TV sul suo canale ufficiale Twitch.

IL COMMENTO – Ecco la rivelazione di Christian Vieri: «Ho visto Simone Inzaghi, su Sassuolo-Inter mi ha detto che erano stanchi perché giocano ogni tre giorni. Lui fa quattro cambi: mette Edin Dzeko e Arturo Vidal, giocatori importanti. Ha una panchina lunga quest’anno: non ho visto la partita col Sassuolo, però se metti questi giocatori dentro la partita la vinci, perché hai più qualità degli altri. Dzeko non può giocare? Mezz’ora ce la fa, è entrato e ha cambiato la partita. Fa dei cambi che non tutte le squadre hanno e riesce a ribaltare la partita: è una fortuna avere i cinque cambi».