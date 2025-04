Vieri sulla forza dell’Inter: «Può vincere tutto. Rosa completa e gioco!»

Christian Vieri ha parlato della lotta al vertice del Campionato italiano, indicando le sue sensazioni in vista del finale di stagione dell’Inter di Simone Inzaghi dopo il pareggio contro il Parma.

IL RAGIONAMENTO – Christian Vieri si è così pronunciato a Sport Mediaset sulla lotta scudetto tra Napoli e Inter: «Nessuno si aspettava il pareggio dei nerazzurri a Parma, ora tocca al Napoli a Bologna. Si tratta di una bella occasione per i partenopei di recuperare punti sui nerazzurri, anche se la squadra di Italiano è in un’ottima forma. L’Inter può far tutto, ha una grande rosa con tanti giocatori in ogni ruolo. Vediamo come andrà: può vincere tutto, ma le cose possono andare anche male. Ci può stare tutto, ma c’è comunque da dire che i meneghini giocano davvero bene».