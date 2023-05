Vieri: «Esultanza al gol dell’Inter? Non può dirmi niente nessuno!»

In Inter-Lazio di ieri è passata in diretta l’esultanza di Vieri, doppio ex della partita, nel trionfale finale con la grande rimonta. Alla Bobo TV, l’ex attaccante se la prende con chi lo ha contestato.

LA RISPOSTA – Christian Vieri ce l’ha con chi se l’è presa perché lui ha esultato ai gol dell’Inter: «Mi sono arrivati ieri sera messaggi di tifosi della Lazio che mi dicevano di non averla rispettata. Io li offendo tutti, non faccio prigionieri e non ho contratti con nessuna squadra. Le mie figlie mi hanno chiesto di portarle a vedere una partita e quando facevano gol esultavamo: una giornata bella. Ho risposto: ma tu eri a Birmingham? No. Tu non c’eri quando io stavo male nello spogliatoio, tutto quello che ho dato. Dovete star zitti con me, a me non può dirmi niente nessuno in nessuna squadra al mondo. Sono tifoso dell’Inter come di tutte le squadre dove ho giocato, ho esultato con la mia bambina».