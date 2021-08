Vieri: «Dzeko spettacolare! Inter favorita scudetto, farà meglio in Europa»

L’Inter, secondo Vieri, riparte come l’assoluta favorita per il campionato e può fare bene anche in Europa. L’ex attaccante nerazzurro ha parlato della squadra di Inzaghi a “Bobo TV”.

SQUADRA TOSTA – Christian Vieri è tornato a parlare di Inter. L’ex bomber ha indicato i nerazzurri di Simone Inzaghi come i favoriti assoluti per la conquista dello scudetto, pronosticando anche un buon cammino in Europa: «L’Inter ha vinto a Verona che è sempre un campo difficile. Avevo detto che la Juventus era la più forte del campionato, ma ritiro quello che ho detto, perché se vendi Cristiano Ronaldo ti mancano quei 30 gol stagionali. Contro l’Empoli si è visto. Per me quest’anno vince l’Inter, è più squadra. Joaquin Correa l’ha voluto Inzaghi e ha fatto una doppietta appena arrivato. Edin Dzeko fa un calcio spettacolare, di sinistro e di destro, gioca per la squadra, faranno tanti gol su sue giocate. Sono tosti, li vedo forti. L’Inter farà bene anche in Champions League».