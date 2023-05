Vieri: «Dzeko e Lukaku bene, meglio per Inzaghi. Buon momento»

Christian Vieri ha commentato alla BoboTV in questo modo la prossima partita dell’Inter, fondamentale perché è il Derby contro il Milan.

DERBY – Christian Vieri in questo modo sul Derby di mercoledì: «Dzeko ha fatto gol, sta bene, poi anche Lukaku. Ora decide l’allenatore, io inizialmente avrei messo Lukaku. Meglio per Inzaghi se gli attaccanti fanno gol così. L’Inter in queste tre partite hanno fatto bene perché sono in momento di dentro o fuori, in campionato se non vinci ora rischi di andare fuori dalla Champions League. È il momento migliore dell’Inter quest’anno. Lukaku ha fatto gol da subentrato col Porto».