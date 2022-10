Vieri: «Domani l’Inter vince e continua la rincorsa per lo Scudetto!»

Cristian “Bobo” Vieri ha parlato del match in programma domani tra Fiorentina e Inter. Lo ha fatto ai microfoni della sua Bobo Tv. In compagnia dei soliti Antonio Cassano (vedi articolo), Lele Adani e Nicola Ventola.

GOL – Secondo Bobo Vieri, Fiorentina-Inter sarà un match caratterizzato dai gol. Queste le parole dell’ex calciatore: «Secondo me l’Inter sta molto meglio rispetto alla Fiorentina in questo momento. Davanti hanno gente che sa fare gol quindi ne prevedo tanti questo weekend. La Fiorentina fa fatica a segnare, quindi secondo me i nerazzurri faranno una grande partita e giocherà un bel calcio. Domani sera vince 2-0 a Firenze e continua la rincorsa per questo Scudetto». Così Vieri che crede ancora nei nerazzurri.