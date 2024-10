Vieri: «Dimarco fortissimo! Zielinski titolare? Ecco cosa dovrà fare»

L’Inter ospita la Juventus di Thiago Motta a San Siro nel derby d’Italia valevole per la nona giornata di Serie A. Vieri, opinionista di DAZN, commenta quella che potrebbe essere la partita tra le due rivali di sempre

SFIDA SENTITA – L’Inter di Simone Inzaghi proverà a rispondere alla vittoria del Napoli battendo la Juventus a San Siro nel derby d’Italia valevole per la nona giornata di Serie A. Christian Vieri dice la sua: «Come si vince Inter-Juventus? Facendo un gol in più dell’avversario. Yildiz fuori? Thiago Motta ha scelto Weah perché è un giocatore che punta, giocatore veloce che dovrà dare una grande mano a Vlahovic che spesso è troppo solo, altrimenti è difficile. Con Sergio Conceicao parlo spesso, ci sentiamo sempre e gli dico che il figlio è più forte di lui. Giocatore devastante, veloce e che riesce sempre a mettere in difficoltà».

Vieri commenta la scelta di Inzaghi di schierare Zielinski titolare in Inter-Juventus

SCELTA CHIARA – Vieri prosegue parlando in particolare della scelta di Inzaghi di affidare il centrocampo, orfano di Hakan Calhanoglu, a Piotr Zielinski: «Dimarco è fortissimo, ha un sinistro incredibile, fa gol e sa fare gol. Poi ha fatto una grande scelta di numero (il 32, stesso suo numero ai tempi dell’Inter, ndr). Lilian Thuram? Come sarà orgoglioso, un figlio gioca nell’Inter e uno nella Juventus dove lui ha giocato tanti anni. E in più giocano entrambi nella Francia. Ci vorrebbe un documentario per raccontare la loro storia. Zielinski? Grande opportunità, gioca una partita molto importante e lo farà in mezzo al campo. Quindi dovrà far giocare bene la squadra, lui è molto bravo e se Inzaghi lo ha messo lì vuol dire che ci crede e si fida. Marcus Thuram? Secondo me lui e Lautaro Martinez hanno vita più facile rispetto a Vlahovic che gioca con gli esterni che spesso sono lontani. Senza dubbio loro due sono la coppia più forte della Serie A».