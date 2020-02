Vieri difende Eriksen: “Volete giÃ  creare un caso? In Lazio-Inter…”

Vieri difende Eriksen: “Volete già creare un caso? In Lazio-Inter…”

Vieri è ospite fisso di “Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco” su Italia Uno. L’ex attaccante dell’Inter ha preso le difese di Eriksen

DIFESO – Di seguito le parole di Christian Vieri: «C’è già il caso Christian Eriksen? Voi italiani volete fare un caso anche su di lui, arrivato l’altro giorno? Io non l’ho mai visto in difficoltà in tutte le partite che ha giocato, a cosa si deve abituare? Il pallone è quello, undici contro undici e campo verde. Però tutte le volte che gioca non vedo questi problemi, gioca sempre bene. In Lazio-Inter ha dato una palla gol in dieci minuti».