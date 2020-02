Vieri: “Derby, secondo tempo da pazza Inter! Lukaku tra i top al mondo”

Vieri è ospite fisso di “Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco” su Italia Uno. L’ex attaccante dell’Inter, ma anche del Milan, ha commentato il derby e ribadito la sua stima per Lukaku

IL COMMENTO – Così Christian Vieri sul derby e non solo: «Primo tempo grande Milan, ho visto una grandissima squadra con un grande Zlatan Ibrahimovic e grande gioco. Secondo tempo l’Inter è entrata in campo forse con più voglia ed è riuscita a trovare il gol subito, dopo due minuti è riuscita a fare il 2-2. Secondo tempo da pazza Inter sicuramente. Romelu Lukaku è forte, sempre la stessa roba devo dire? Ha fatto diciassette gol, è uno dei più forti del mondo. Che devo dire? Dico tutte le domeniche che è un centravanti puro, è devastante e immarcabile oggi. Fisicamente e tecnicamente è devastante, perché è bravo anche coi piedi. Favorita per lo Scudetto? La squadra più attrezzata è la Juventus, però la Lazio gioca una volta alla settimana…».