Vieri: “Critiche Lukaku? Ridicoli! Non me ne frega di chi dice che è scarso”

Vieri sta dalla parte di Lukaku e non le manda certo a dire. L’ex attaccante dell’Inter, ospite di “Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco” su Canale 5, se l’è presa con i critici dell’attaccante belga, facendo anche un paragone con se stesso.

MESSAGGIO CHIARO – Christian Vieri se la prende, senza mezzi termini, con chi ha criticato Romelu Lukaku in questo inizio di stagione all’Inter: «Siete ridicoli! Diciamo sempre le stesse cose: lui è un centravanti completo. A me non me ne frega niente di quello che dicono gli altri, ho visto tutte le partite di Lukaku. Sono dieci anni che vedo Lukaku, se qualcuno dice che è scarso non me ne frega un tubo. Lui è uno dei centravanti più completi d’Europa: tiene su palla, fa salire la squadra, ogni tanto sbaglia degli stop ma li sbagliano tutti. Li sbagliavo anche io! Tu puoi essere al centro del progetto, ma se non fai gol… Lui fa gol, fa assist ed è bravo a tenere la palla: è un centravanti completo. Chi è che non sbaglia dei gol? Ho sbagliato dei gol senza portiere io, centinaia. Una volta ero con la Juventus dentro la porta, sulla linea, e l’ho buttata fuori (Inter-Juventus stagione 2000-2001, ndr)».