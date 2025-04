Vieri convinto: «Napoli ha un fattore. Inter, un’attesa per il verdetto!»

Christian Vieri si è pronunciato sulla lotta scudetto, indicando un fattore di cui può disporre il Napoli e sottolineando una realtà con cui l’Inter dovrà fare i conti.

IL RAGIONAMENTO – Christian Vieri ha concesso un’intervista a TuttoSport, trattando anche della lotta al vertice tra Inter e Napoli. L’ex calciatore nerazzurro ha posto l’accento su un fattore che sta trascinando i partenopei nella corsa scudetto: «Il Napoli ha Conte, che è devastante. Ha preso una squadra che l’anno scorso ha fatto malissimo e in tre mesi di lavoro l’ha riportata nella parte più alta della classifica. Addirittura a lottare per conquistare lo scudetto… si vede che ci sta tanto con i giocatori».

Vieri sulla volata scudetto tra Inter e Napoli: attendere fino al termine

LA SICUREZZA – Vieri ha poi proseguito pronunciandosi su ciò a cui, dal suo punto di vista, si potrebbe assistere in vista del finale di stagione. Di seguito le sue parole: «L’Inter ha un piccolo vantaggio in classifica (sul Napoli, ndr.), oltre a vantare la rosa migliore, un particolare non indifferente. Per quanto riguarda lo scudetto, il titolo non è ancora assegnato. Il calcio lo ha fatto vedere anche negli ultimi anni: il verdetto può cambiare sino alla fine del Campionato».