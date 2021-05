Vieri mette perplessità sull’addio di Conte all’Inter, ufficiale da poco più di tre ore (vedi comunicato). L’ex attaccante nerazzurro, in una serie di video sul suo account Instagram, non capisce perché il tecnico se ne sia andato.

SCELTA STRANA – Christian Vieri quasi non accetta che Antonio Conte non sia più l’allenatore dell’Inter: «Mah. Mi sembra strano. Non so cosa dire. Dopo uno scudetto così se ne va? C’è da capire in questi giorni come mai. È una notizia shock, boh, con la risoluzione del contratto poi. Capiremo nei prossimi giorni cosa sta succedendo. Io ancora non ci credo, non lo so perché ma non credo sia possibile: con il campionato che hanno fatto…»