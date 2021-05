Vieri: «Conte? Forse non gli stava bene che l’Inter ne venda due o tre»

Vieri prova a capire i motivi dell’addio di Conte. L’ex attaccante dell’Inter, durante “Bobo TV” sul suo canale Twitch, trova comunque lati positivi dall’allenatore leccese.

L’ADDIO – Christian Vieri parla dell’addio di Antonio Conte: «Che lui abbia un carattere particolare lo sappiamo, ma è un bravo allenatore. L’Inter in due anni ha vinto lo scudetto ed è arrivata in finale di Europa League, Conte ha fatto un grandissimo lavoro. Al Chelsea aveva vinto: per me è un grandissimo allenatore, ma ha un caratteraccio. Ora vediamo: sappiamo che l’Inter deve vendere, perché comunque devono rientrare dei soldi. Non so se è vero, ma devono vendere i giocatori: vediamo, forse a lui non gli stava bene che dovessero vendere due o tre pezzi grossi. Staremo a vedere».