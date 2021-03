Vieri: «Complimenti a Conte, ha stravolto l’Inter! Ci voleva Eriksen»

Christian Vieri

Vieri, nel corso della diretta di “Bobo TV” sul suo canale Twitch, elogia l’Inter e Conte per il +6 in classifica sulla seconda. L’ex attaccante nerazzurro è dell’idea che l’inserimento di Eriksen nell’ultimo mese abbia dato più solidità alla squadra.

AL TOP – Christian Vieri vede una squadra molto più completa: «Faccio i complimenti ad Antonio Conte, perché in quasi due anni ha stravolto l’Inter. Gli ha dato la sua impronta, non so se vincerà perché se perde con l’Atalanta può andare a tre punti, se il Milan vince. L’Inter è forte, ci voleva Christian Eriksen in mezzo al campo: grande qualità. Alexis Sanchez idem, Romelu Lukaku è devastante e non c’è nessuno che lo può fermare. Ha dato una grande palla gol a Sanchez, che ha fatto un grande colpo di prima (sullo 0-2, ndr). L’Inter è forte, è l’allenatore che ha dato questo ed è uno dei migliori al mondo. Non posso dire che abbia vinto lo scudetto, ci sono ancora tredici partite e le deve vincere. Quando giocano anche da dietro sono tranquilli, e questo è merito dell’allenatore. Lukaku ha grande qualità, però in Inghilterra gli mancava qualcosa: Conte a livello fisico l’ha messo nelle migliori condizioni. Era macchinoso e faceva fatica, ma da quando è arrivato all’Inter no. Aveva bisogno di un allenatore così, che lo martella e lo fa lavorare tanto: più si allena e meglio sta. Ora stanno venendo fuori le sue qualità, è incredibile».