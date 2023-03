Vieri: «Arbitro deve guardare al Var, ci sono due falli di mano»

Christian Vieri non analizza Inter-Juventus di campionato, ma si sofferma dalla BoboTV solamente sull’episodio del gol bianconero. Il bomber nerazzurro dei primi anni 2000 non accetta le scelte dell’arbitro.

CONTROLLO – Di Inter-Juventus si parlerà molto, purtroppo non della partita. Chirstian Vieri ha analizzato l’episodio incriminato del gol: «Il Var deve far vedere all’arbitro, ci sono due falli di mano. Sul fuorigioco il Var deve decidere, sui falli deve intervenire l’arbitro. Qui ci sono due falli in un secondo, il direttore di gara deve prendere una decisione. Sono stati fermi quattro minuti, non può non aver controllato. Io non penso alla malafede nel 2023, però i direttori di gara devono prendersi le responsabilità nelle scelte».