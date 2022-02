Vierchowod: «L’Inter non arriva bene. Sconfitta col Liverpool una mazzata»

L’ex giocatore di Juventus e Sampdoria Pietro Vierchowod, intervenuto ai microfoni di TMW radio, non va giù leggero con l’Inter. I nerazzurri arrivano male alla gara col Liverpool e una possibile sconfitta sarebbe cruciale per tutto il prosieguo della stagione

PERICOLOSA − Secondo Vierchowod, la squadra di Inzaghi è in uno snodo cruciale della propria stagione: «L’Inter non arriva bene alla gara col Liverpool perché arriva da due partite senza vittorie contro Milan e Napoli. Affronterà una squadra che gioca in un campionato che va il doppio del nostro, la Serie A va a due all’ora. Se perdessero contro il Liverpool, non so come potranno proseguire in campionato, darebbe una mazzata. L’Inter prima del Derby sembrava imbattibile, adesso va ad incontrare una grande squadra. Partita delicata sia per Serie A che per Coppa. E’ vero che in campionato dovranno recuperare col Bologna, ma se perdi col Liverpool significa che la tua condizione sta iniziando a scemare».