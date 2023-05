Vieira: «Un punto di forza per il Manchester City. Sono dominanti»

L’ex giocatore dell’Inter e allenatore del Crystal Palace è stato intervistato da RMC Sport, testata francese, a proposito della finale di Champions League. Questo il suo pensiero sul Manchester City.

FORZA – Patrick Vieira ha commentato così il Manchester City, prossima rivale dell’Inter in Champions League: «Dominano il campionato inglese e stanno giocando molto bene. Sono davvero straordinari. Non devi essere un fan del City per divertirti a guardarli giocare. Sono una squadra che trasuda molta forza, qualità tecnica, fisicità, gioco, segna gol, difende molto bene come squadra. È una squadra fantastica da guardare giocare. Prima avevano ottimi attaccanti, ma avevano bisogno forse di dieci occasioni per segnare quattro o cinque gol. Mentre sono lì, ne creano dieci, ne metteranno otto, forse nove con Haaland. È un ragazzo di area. Ha questa determinazione, questa aggressività di voler mettere la palla in fondo alla porta. Questo è l’elemento che mancava, anche a livello di stato d’animo. È un combattente, non si arrende. E questo è davvero un punto di forza per il City».