Vieira rinnova col Genoa: «Tutto naturale!» L’Inter lo aveva sondato

Vieira rinnova con il Genoa. L’Inter lo aveva sondato come eventuale erede di Simone Inzaghi. Il tecnico francese ha commentato.

COMUNICATO UFFICIALE – Arriva il comunicato sul rinnovo di Patrick Vieira con il Genoa: “Il Genoa CFC comunica di aver esteso il contratto dell’allenatore Patrick Vieira fino al 30 giugno 2027“. L’allenatore francese era stato sondato pure dall’Inter per il dopo Simone Inzaghi. Alla fine, il club nerazzurro ha deciso di virare su Cristian Chivu. Inoltre, Vieira sarebbe stato libero solamente dal 1° luglio e solo dopo aver pagato la clausola da 500 mila euro.

ANCORA INSIEME – Vieira ha commentato in questo modo il rinnovo: «È stato un periodo molto intenso da quando sono arrivato a Genova lo scorso novembre. Siamo riusciti a garantire al Genoa la permanenza in Serie A e a terminare la stagione con orgoglio e determinazione, come questo club merita. Sono molto orgoglioso di ciò che abbiamo costruito e raggiunto, tutti insieme. Dopo l’ultima partita a Bologna siamo sempre stati in contatto con il club e i direttori per analizzare questa stagione e prepararci adeguatamente per la prossima. Sto bene al Genoa e a Genova. Prolungare il nostro rapporto è stata la cosa più naturale da fare, non ci è voluto molto per trovare un‘intesa e completare le formalità burocratiche. Ora è il momento di godersi un po’ di vacanze, ma continueremo a lavorare dietro le quinte per prepararci all’inizio della prossima stagione».