Vieira: «Mourinho all’Inter era spietato. Ma ecco l’insegnamento»

Patrick Vieira, ha parlato al podcast di The Overlap. Tra i tanti temi toccati, dal suo passato all’attuale presente dello Strasburgo, l’ex intersita ha commentato il passato sotto la guida di José Mourinho.

SPIETATO – Nel corso della scorsa puntata del podcast di The Overlap – nella rubrica Stick to Football in collaborazione con Sky Bet – Patrick Vieira ha parlato anche del suo passato in casa Inter sotto la guida di José Mourinho. Nel corso della lunga chiacchierata, il campione francese ha speso queste parole per il tecnico francese: «Nel corso della mia carriera, quando ho giocato a Milano con l’Inter, come allenatore ho avuto José Mourinho. Era un manager spietato. Diceva sempre che era importante competere e vincere. Da lui ho preso un insegnamento. Cioè che se vuoi vincere, serve essere spietati quando si deve prendere una decisione. Con Mourinho capisci subito una cosa… se non giochi bene alla prima partita vai sotto pressione, perché potresti non giocare la seconda partita».

Non solo Inter: ecco il futuro di Vieira

FUTURO – Vieira poi, ha parlato del suo futuro da allenatore: «Il mio futuro? So già bene quale sarà il mio futuro. E ho un obiettivo chiaro. Allenare una squadra in cui ho già giocato, allenare in Champions League e ovviamente vincere un titolo». Così nel corso dell’intervista aprendo dunque a un futuro dove si sogna in un big club europeo che possa magari portarlo ad alzare la Champions League da allenatore.