Vieira: «Inter è la più forte. Tre grandi doti!»

Patrick Vieira si è pronunciato a pochi giorni dalla sfida tra Inter e Juventus. Secondo l’ex calciatore francese, i nerazzurri sono i più forti del campionato e si presentano, dunque, da favoriti allo scontro diretto.

IL PUNTO – Patrick Vieira si è espresso a DAZN sul tema del confronto tra Inter e Juventus di domenica 27 ottobre. Il francese ha affermato che i nerazzurri possiedono uno status diverso rispetto ai bianconeri e alle altre concorrenti per queste ragioni: «L’Inter ha sempre avuto una squadra competitiva in questi ultimi anni, hanno sempre lavorato bene trovando i giocatori giusti per competere, è la squadra più forte in Italia: c’è qualità collettiva, individuale ed esperienza. Ci sono giocatori veramente forti e un allenatore che sta facendo giocare la squadra veramente bene».

Vieira sul confronto tra Inter e Juventus: il pronostico

LA SFIDA – Vieira ha poi proseguito indicando il suo punto di vista per l’incontro tra le due compagini di vertice del calcio italiano. Il francese ha un’idea chiara sulle basi di partenza della sfida, ma non si sente di ritenere escluso un altro scenario: «L’Inter è in vantaggio però la Juve risponde sempre in partite così importanti, vedremo». La compagine nerazzurra arriva all’incontro dopo la vittoria per 1-0 a Berna contro lo Young Boys, mentre i bianconeri si presentano alla sfida dopo lo 0-1 in casa contro lo Stoccarda. Ma, anche in questo caso, è opportuno non escludere alcun esito finale.