Vieira: «Inter merita la finale. Dzeko sembra abbia 20 anni»

Un ex stella dell’Inter degli anni 2000, Patrick Vieira, ha parlato dei nerazzurri di Simone Inzaghi ai microfoni di RMC Sport in vista della finale di Champions League del 10 giugno a Istanbul.

CARATTERISTICHE – Patrick Vieira vede in questo modo i nerazzurri: «L’Inter merita di essere in finale. Sono una squadra straordinaria e sono riusciti a fare grandi partite. Non si arriva alla finale di una competizione come la Champions League per caso. La loro forza è la loro forza collettiva. Non dominano molto il gioco avendo il possesso, ma sono una squadra che difende molto bene, che è in grado di difendere molto basso. Dopo, d’altra parte, va abbastanza velocemente. Ci sono molte qualità individuali. Dzeko, sembra che sia tornato a 20 anni. Lautaro Martinez segna e sembra essere in gran forma. E dietro non ci vogliono molti gol».