Vieira: «Carboni ha qualità, chi viene qua fa bene! Inter? Mai sentita»

Vieira ha parlato del futuro di Valentin Carboni, che passerà dall’Inter al Genoa in prestito. Poi le parole del tecnico francese sulle presunte voci di un suo approdo in nerazzurro dopo l’addio di Inzaghi.

VOCI SULL’INTER -L’allenatore del Genoa Patrick Vieira, dal ritiro di Moena, ha parlato in questo modo delle presunte avances del club nerazzurro, subito dopo l’addio di Simone Inzaghi: «Non ho mai sentito nessuno».

L’ARRIVO DI VALENTIN CARBONI – Il Genoa e l’Inter hanno chiuso l’operazione per il trasferimento dell’argentino in prestito al Grifone. Vieira ne ha parlato in questo modo: «Abbiamo una società che ha tanto da mettere a disposizione ai giocatori, oltre che un posto bello in cui vivere. Chi è venuto qui ha sempre fatto bene e si è sempre trovato bene. È un giocatore di qualità ed è importante per noi avere questo tipo di elementi. Perché siamo ambiziosi e vogliamo fare meglio dello scorso anno».

L’AFFARE – L’operazione Carboni tra Inter e Genoa si è definita sulla base di un prestito secco a titolo gratuito. Inoltre, Viale della Liberazione consegnerà al Grifone dei bonus fino ad un milione di euro per ogni presenza del classe 2005 con la maglia rossoblù. Segno di come l’Inter crede tantissimo nelle potenzialità del ragazzo, il quale ha perso un anno dopo l’infortunio al crociato col Marsiglia.