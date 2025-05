Vieira: «Andremo a Napoli per vincere! Voglio finire bene»

Patrick Vieira, allenatore del Genoa oggi sconfitto dal Milan, ha portato dichiarazioni fortissime in vista della prossima sfida col Napoli. Il francese su Dazn non si dà per vinto in campionato.

PROSSIMO MATCH – Il Genoa sarà il prossimo avversario del Napoli di Antonio Conte. Alla fine della giornata corrente di Serie A l’Inter rimane ancora a tre punti di distanza dalla prima in classifica. I partenopei hanno bisogno di sette punti per la matematica dello scudetto, il destino di Simone Inzaghi e i suoi non è più nelle loro mani. Tra una settimana l’Inter affronterà il Torino in trasferta. Intanto Patrick Vieira si è esposto dopo la sconfitta in casa col Milan.

COMBATTIVO – Vieira, nonostante il 2-1 subito di Marassi con il Milan, non vuole lasciare punti: «Ho chiesto ai giocatori di avere la responsabilità di finire bene il campionato. Dobbiamo dimostrare di essere una squadra vera. Credo che la partita che abbiamo fatto stasera dimostra che abbiamo un gruppo che vuole finire bene. Volevamo vincere questa partita anche per i tifosi. La cosa importante per noi è vincere contro le big. Il Milan aveva troppa qualità individuale. Andremo a Napoli con lo stesso atteggiamento perché abbiamo voglia di vincere contro una big».