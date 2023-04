Vidigal: «L’Inter ha dei limiti, una soluzione! Difficile col Benfica»

José Luis Vidigal si è espresso nel giorno di Benfica-Inter, andata dei quarti di finale di Champions League. Per l’ex giocatore, la squadra di Inzaghi ha forti limiti

LIMITI − L’ex giocatore portoghese, Vidigal, dice la sua sull’Inter: «Commentando le partite ho visto da vicino quelli che sono i limiti della squadra di Inzaghi in questo momento. Il tecnico è in bilico e la sua squadra non riesce ad esprimere la qualità che ha. In questa situazione La soluzione più semplice è sempre quella di mandare via l’allenatore. Anche se è brutto. Anche se siamo a fine stagione. A volte serve una scossa. Perché l’Inter, come l’ho detto del Napoli – e vale anche per il Benfica – ha le sue carte da giocarsi per vincere la Champions League. Sicuramente non arriva al meglio in questa sfida con il Benfica che si preannuncia molto difficile soprattutto in Portogallo». Le sue parole su Sportitalia.com.