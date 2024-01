VIDEO – Udinese-Milan 2-3, Serie A: gol e highlights della partita

Udinese-Milan, anticipo della ventunesima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 2-3: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata al Bluenergy Stadium di Udine.



VITTORIA DOPO LA SOSPENSIONE – Udinese-Milan 2-3 nell’anticipo della ventunesima giornata di Serie A. Il Milan ringrazia i rimpalli e si prende tre punti al 93’ per consolidare il terzo posto. Al 31’ azione simile a quanto visto due settimane fa a Empoli, assist di Theo Hernandez da sinistra e a rimorchio segna Ruben Loftus-Cheek. Decisiva per lo 0-1 anche una deviazione. Poi l’episodio – grottesco – dei ripetuti insulti razzisti a Mike Maignan, che dopo un primo appello andato a vuoto abbandona il campo con la sospensione della partita. Quando si torna a giocare pareggia l’Udinese, al 42’ con il redivivo Lazar Samardzic che mette a sedere Simon Kjaer e con una bella conclusione a effetto fa 1-1. Milan ulteriormente sorpreso al 62’, quando il subentrato Florian Thauvin liberato sulla destra buca le mani proprio di Maignan con una conclusione potente. Secondo gol consecutivo – ancora dalla panchina – per l’attaccante francese. Ma è di nuovo una deviazione a favorire il Milan: all’83’ tocco da sinistra respinto da Sandi Lovric che diventa buono per Olivier Giroud, tiro sulla traversa con rimbalzo sulla linea e di testa da due passi segna Luka Jovic. Altro gol di un subentrato, perché la conclusione di Giroud non era entrata. Nel terzo dei sei minuti di recupero partita ribaltata: angolo da destra, tocco sul secondo palo perfetto per Noah Okafor che controlla e segna. Per l’Udinese sconfitta pesante in ottica lotta per non retrocedere.

UDINESE-MILAN – GLI HIGHLIGHTS

