VIDEO – Salernitana-Torino 0-3, Serie A: gol e highlights della partita

Salernitana-Torino, posticipo della quarta giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 0-3: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Arechi di Salerno.



SENZA STORIA – Salernitana-Torino 0-3 nel posticipo della quarta giornata di Serie A. Il Torino trova la seconda vittoria consecutiva e lo fa in maniera roboante. Contro la Salernitana al quarto d’ora angolo dalla destra, mischia in area e Alessandro Buongiorno nell’area piccola mette in rete. Al 41′ si innesca Nemanja Radonjic, già decisivo per il successo sul Genoa prima della sosta. Il serbo sfrutta un errore della difesa della Salernitana, su imbucata di Demba Seck, dai venti metri infila Guillermo Ochoa con un destro a giro. Nel recupero del primo tempo i padroni di casa potrebbero tornare in partita, ma Jovane Cabral calcia forte sul palo ed Erik Botheim non riesce a ribadire in rete. Così il Torino fa tris ancora con Radonjic, un rigore in movimento al 50′ su cross basso da destra di Raoul Bellanova. Potrebbe fare anche tripletta personale: prima gliela annulla il VAR per un fuorigioco, poi manda incredibilmente alto in pallonetto a porta vuota su assist di Duvan Zapata. Ma non crea certo problemi al Torino, che aveva già stravinto.

Video con gli highlights di Salernitana-Torino dal canale ufficiale YouTube della Salernitana.